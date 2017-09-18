19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0800 ９月ロイター企業調査 1030 ４０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1300 オリンパス・ソニー、外科分野新製品発表会 1600 ソニー、「２０１７プレイステーション・プレス・カンファレンス・イン・ジャパン」 1650 ２０１７年全国基準地価 新規上場 富士テクノソリューションズ がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月１８日（月） 01:30 中国：新築住宅価格 Aug 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Aug 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Sep 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jul ◇イベント 07:00 カーニー英中銀総裁がＩＭＦで講演、その後ラガルドＩＭＦ専務理事と公開討論（ワシントン） ９月１９日（火） 08:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Jul 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Sep 12:30 米経常収支（商務省） Q2 12:30 米：輸出入物価（労働省） Aug 12:30 米：住宅着工件数（商務省） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（２０日まで）