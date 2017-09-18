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19日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月15日 / 05:27 / 1ヶ月前

19日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
    　閣議、閣議後会見
    
0800　９月ロイター企業調査
1030　４０年利付国債（９月債）の発行予定額等
1300　オリンパス・ソニー、外科分野新製品発表会    
1600　ソニー、「２０１７プレイステーション・プレス・カンファレンス・イン・ジャパン」
1650　２０１７年全国基準地価
    
新規上場　富士テクノソリューションズ        がＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔに

        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  

９月１８日（月）
01:30    中国：新築住宅価格 Aug            
09:00    ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Aug             
14:00    米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Sep             
20:00    米：対米証券投資（財務省） Jul             
◇イベント
07:00　カーニー英中銀総裁がＩＭＦで講演、その後ラガルドＩＭＦ専務理事と公開討論（ワシントン）
    
９月１９日（火）
08:00    ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Jul             
09:00    独：景気期待指数（ＺＥＷ） Sep             
12:30    米経常収支（商務省） Q2             
12:30    米：輸出入物価（労働省） Aug            
12:30    米：住宅着工件数（商務省） Aug             
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
◇イベント
01:30    豪中銀理事会議事要旨
米連邦公開市場委員会（２０日まで）

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