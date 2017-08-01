2日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 布野日銀審議委員講演（札幌市） 1400 布野日銀審議委員会見（札幌市） 1400 ７月消費動向調査（内閣府） 1500 ７月財政資金対民間投資（財務省） 決算：三菱商事、丸紅、マツダ、ＡＮＡＨＤ、ＪＴ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（水） 01:30 豪：住宅着工許可件数 Jun 08:30 英：建設業ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jun 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jul ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "Monetary Policy's Role in Fostering Sus tainable Growth" ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ◇決算予定 オフィスデポ、テスラ、タイムワーナー、メットライフ