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2日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月29日 / 06:14 / 22日前

2日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　９月日銀短観
1400　９月新車・軽自動車販売台数
1530　８月末税収実績（財務省）

●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
    
９月２９日（金）
06:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Aug            
06:45    仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Aug            
08:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Sep            
08:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Aug             
08:30    英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2            
08:30    英：経常収支（国立統計局） Q2             
12:30    米：個人所得・消費支出（商務省） Aug            
13:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Sep             
14:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep             
◇イベント
15:00    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
        「Economic Outlook, Financial Technolog」
９月３０日（土）
台湾株式、取引あり
    
１０月１日（日）
豪が夏時間に移行
スペイン・カタルーニャ州、独立問う住民投票
中国国慶節の祝休日（８日まで）   
    
１０月２日（月）
07:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep             
07:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Sep             
08:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep            
08:30    英：製造業ＰＭＩ Sep             
09:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Aug            
13:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep             
14:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Sep            
14:00    米建設支出（商務省）              Aug             ◇イベント
18:00    カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベントの質疑応答に参加
◇休場
中国（国慶節、６日まで）、香港（国慶節）、インド（マハトマガンジー生誕祭）、韓国（特別休日）

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