2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月日銀短観 1400 ９月新車・軽自動車販売台数 1530 ８月末税収実績（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月２９日（金） 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Aug 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Sep 08:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Aug 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q2 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Aug 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 15:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Economic Outlook, Financial Technolog」 １０月２日（月） 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Sep 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep 08:30 英：製造業ＰＭＩ Sep 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Aug 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Sep 14:00 米建設支出（商務省） Aug ◇イベント 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベントの質疑応答に参加 ◇休場 中国（国慶節、６日まで）、香港（国慶節）、インド（マハトマガンジー生誕祭）、韓国（特別休日）