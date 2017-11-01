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2日の国内・海外経済指標と行事予定
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2017年11月1日 / 05:32 / 9時間後更新

2日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１１月２日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１０月マネタリーベース（日銀） 
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等
1330　日商会頭会見
1400　１０月消費動向調査（内閣府）
1500　財政資金対民間収支（１０月実績・１１月見込み、財務省）
1530　年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）、７─９月期運用実績発表
    
    ＊決算：伊藤忠、三井物産、三菱商事、スズキ 、マツダ、ルネサス

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１１月２日（木）
00:30    豪：住宅着工許可件数 Sep            
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Sep             
08:00    ポーランド：製造業ＰＭＩ Oct            
08:00    ハンガリー：製造業ＰＭＩ Oct            
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct            
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct            
09:30    英：建設業ＰＭＩ Oct             
11:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct             
12:30    米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3             
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:00    シンガポール：製造業ＰＭＩ Oct            
    
◇イベント
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct             
12:00    英金融政策委員会の議事要旨 Oct             ・インフレ報告公表
12:30    パウエルＦＲＢ理事が代替参考金利委員会（ＡＲＲＣ）であいさつ      
16:20    ダドリーＮＹ連銀総裁がＡＲＲＣであいさつ
22:15    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加
    
◇決算予定   
アップル、スターバックス
    
◇休場
ブラジル（万聖節）

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