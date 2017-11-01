2日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1330 日商会頭会見 1400 １０月消費動向調査（内閣府） 1500 財政資金対民間収支（１０月実績・１１月見込み、財務省） 1530 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）、７─９月期運用実績発表 ＊決算：伊藤忠、三井物産、三菱商事、スズキ 、マツダ、ルネサス ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２日（木） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Sep 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Sep 08:00 ポーランド：製造業ＰＭＩ Oct 08:00 ハンガリー：製造業ＰＭＩ Oct 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 英：建設業ＰＭＩ Oct 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 12:30 米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Oct ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Oct ・インフレ報告公表 12:30 パウエルＦＲＢ理事が代替参考金利委員会（ＡＲＲＣ）であいさつ 16:20 ダドリーＮＹ連銀総裁がＡＲＲＣであいさつ 22:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 ◇決算予定 アップル、スターバックス ◇休場 ブラジル（万聖節）