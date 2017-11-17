20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月貿易統計（財務省） 1300 衆議院本会議（代表質問） 1300 グランディ国連難民高等弁務官会見（日本記者クラブ） 1600 １０月のコンビニ売上高 市場変更 セラク が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１７日（金） 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Sep 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Oct ◇イベント 08:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演 ＥＵ財務相理事会 中国国家主席の特使が訪朝 １１月１８日（土） 01:30 中国：新築住宅価格 Oct ◇イベント 20:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに出席 １１月１９日（日） チリ大統領選 １１月２０日（月） 02:30 タイ：ＧＤＰ Q3 07:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Oct 08:00 台湾：輸出受注 Oct 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 1400 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の委員会でスピーチ ◇決算予定 ＨＰエンタープライズ ◇休場 ブラジル（黒人意識の日）