20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月貿易統計（財務省） 1300 衆議院本会議（代表質問） 1300 グランディ国連難民高等弁務官会見（日本記者クラブ） 1600 １０月のコンビニ売上高 市場変更 セラク が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２０日（月） 02:30 タイ：ＧＤＰ Q3 07:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Oct 08:00 台湾：輸出受注 Oct 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 1400 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の委員会でスピーチ ◇決算予定 ＨＰエンタープライズ ◇休場 ブラジル（黒人意識の日）