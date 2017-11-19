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20日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月19日 / 22:43 / 9時間後更新

20日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
       
0850　１０月貿易統計（財務省）
1300　衆議院本会議（代表質問）
1300　グランディ国連難民高等弁務官会見（日本記者クラブ） 
1600　１０月のコンビニ売上高
    
    市場変更　セラク        が東証１部に　マザーズから
 
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
    
１１月２０日（月）
02:30    タイ：ＧＤＰ Q3             
07:00    独：生産者物価指数（連邦統計庁） Oct            
08:00    台湾：輸出受注 Oct             
15:00    米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Oct             
        
◇イベント    
1400　ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の委員会でスピーチ       
◇決算予定
ＨＰエンタープライズ         
◇休場
ブラジル（黒人意識の日）

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