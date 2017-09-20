21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東京ゲームショー 日銀金融政策決定会合２日目 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1130 自工会会長会見 1330 ７月全産業活動指数（経産省） 1400 ８月のスーパー売上高 1500 ８月の百貨店売上高 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（木） 22:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q2 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Aug 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Sep 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jul 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Aug ◇イベント 02:00 ロウ豪中銀総裁が講演（パース） 08:00 台湾：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 13:15 ドラギＥＣＢ総裁が金融安定に関する会合で講演（フランクフルト） 15:00 米財務省２年変動利付債・２年・５年・７年債入札条件 16:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇休場 インドネシア