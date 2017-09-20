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21日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月20日 / 05:43 / 1ヶ月前

21日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　東京ゲームショー
    　日銀金融政策決定会合２日目
    
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２年利付国債（１０月債）の発行予定額等
1130　自工会会長会見
1330　７月全産業活動指数（経産省）
1400　８月のスーパー売上高
1500　８月の百貨店売上高
1530　黒田日銀総裁会見
        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
           
２１日（木）
22:45    ＮＺ：ＧＤＰ Q2             
08:30    英：公的部門純借入額（国立統計局） Aug             
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
12:30    米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Sep             
13:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jul             
14:00    米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Aug             
    
◇イベント
02:00    ロウ豪中銀総裁が講演（パース）
08:00    台湾：中銀金利発表              
08:00    フィリピン：中銀金利発表              
08:00    ノルウェー：中銀金利発表              
13:00    南ア：中銀金利発表              
13:15    ドラギＥＣＢ総裁が金融安定に関する会合で講演（フランクフルト）
15:00    米財務省２年変動利付債・２年・５年・７年債入札条件
16:00　米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）
17:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札
    
◇休場
インドネシア

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