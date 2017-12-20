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21日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
December 20, 2017 / 5:59 AM / a day ago

21日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
      日銀金融政策決定会合（2日目）
      経済財政諮問会議
      月例経済報告
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1400　１１月のスーパー売上高
1400　１１月のショッピングセンター売上高
1430　日商会頭会見
1430　１１月の百貨店売上高
1530　黒田日銀総裁会見
1530　清田日本取引所グループＣＥＯ定例会見
    
    東証１部指定　日本プラスト        　東証２部から
    新規上場　プレミアグループ        が東証２部に（公開価格2320円）
    新規上場　Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ　        が東証１部に
　　市場変更　Ｇｕｎｏｓｙ        が東証１部に　マザーズから
　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１２月２０日（水）
07:00    独：生産者物価指数（連邦統計庁） Nov            
09:00    ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Oct             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
15:00    米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Nov            
21:45    ＮＺ：ＧＤＰ Q3             
    
◇イベント
07:30    タイ：中銀金利発表              
08:30    スウェーデン：中銀金利発表              
13:00　ワイトマン独連銀総裁がユーロ圏経済について講演（ミラノ）
◇決算予定     
ブラックベリー
        
１２月２１日（木）
09:30    英：公的部門純借入額（国立統計局） Nov             
13:30    米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q3             
13:30    米：企業利益改定値（商務省） Q3            
13:30    米：シカゴ連銀全米活動指数 Nov             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Dec             
14:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Oct             
15:00    米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Nov             
◇イベント
08:30    台湾：中銀金利発表              
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動５年債入札
カタルーニャ州議会選挙
メイ英首相がポーランド訪問
◇決算予定     
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