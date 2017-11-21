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22日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月21日 / 06:46 / 16時間前更新

22日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
1000　参議院本会議
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　２年利付国債（１２月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1400　１０月のショッピングセンター売上高
1500　長門日本郵政社長会見
1530　自民党税制調査会総会
1600　国債市場特別参加者会合（財務省）

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
    
２２日（水）
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:30    米：耐久財受注（商務省） Oct            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov             
    
◇イベント
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
19:00    米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分）
英予算案発表

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