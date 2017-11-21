22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 １０月のショッピングセンター売上高 1500 長門日本郵政社長会見 1530 自民党税制調査会総会 1600 国債市場特別参加者会合（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（水） 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov ◇イベント 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 19:00 米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分） 英予算案発表