22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東京ゲームショー 国内携帯電話大手３社、「ｉＰｈｏｎｅ８」「アップルウォッチ３」など発売 ＴＰＰ高級事務レベル会合 0850 対外対内証券売買契約等の状況（週次、財務省） 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札 1200 小野寺防衛相講演 1245 流動性供給入札結果 1400 ８月ショッピングセンター売上高 1500 木内前日銀審議委員会見（日本記者クラブ） 1600 国債市場特別参加者会合 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 新規上場 ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ がマザーズに（公開価格2400円） 市場変更 第一カッター興業 が東証２部に ジャスダックから 市場変更 アバント が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（金） 06:45 仏：ＧＤＰ確報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Sep 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 10:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が記者懇談（チューリヒ） 13:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁がエネルギー関連の会合で講演 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が石油の需給見通しに関する会議で質疑応答に参加 メイ英首相がＥＵ離脱で演説 ＥＣＢ高官が金融安定に関する会合で講演（コンスタンシオＥＣＢ副総裁など） インドネシア：中銀金利発表 ◇休場 マレーシア