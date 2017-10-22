23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

0850 １０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1400 金融システムレポート（日銀） 1400 ９月のショッピングセンター売上高 1400 ８月景気動向指数改定値（内閣府） 1430 ９月の百貨店売上高 1530 経団連会長会見

＊決算：安川電機

東証１部指定 コーセーアールイー 東証２部から

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１０月２３日（月） 01:30 中国：新築住宅価格 Sep 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Sep

◇イベント トランプ米大統領、シンガポールのリー・シェンロン首相とホワイトハウスで会談

◇決算予定 ハリバートン