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23日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月20日 / 06:44 / 2日前

23日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 　　 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

0850　１０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1400　金融システムレポート（日銀） 1400　９月のショッピングセンター売上高 1400　８月景気動向指数改定値（内閣府） 1430　９月の百貨店売上高 1530　経団連会長会見

＊決算：安川電機

東証１部指定　コーセーアールイー　東証２部から

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１０月２３日（月） 01:30 中国：新築住宅価格 Sep 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Sep

◇イベント トランプ米大統領、シンガポールのリー・シェンロン首相とホワイトハウスで会談

◇決算予定 ハリバートン

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