25日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議、閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(6月15・16日分) 0855 参議院予算委員会 1030 40年利付国債の入札発行 1030 10年利付国債(8月債)の発行予定額等 1245 40年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 1700 日銀審議委員就任会見 *決算:三菱自、SMBC日興、信越化 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7月25日(火) 06:00 独:輸入物価(連邦統計庁) Jun 08:00 ポーランド:失業率 Jun 08:00 独:IFO業況指数 Jul 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米:住宅価格指数(連邦住宅金融局) May 13:00 米:S&Pケース・シラー米住宅価格指数 May 14:00 米:リッチモンド連銀製造業総合指数 Jul 14:00 米:消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Jul 22:45 NZ:貿易収支 Jun ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 米連邦公開市場委員会(26日まで) ◇決算予定 AT&T、GM、マクドナルド、キャタピラー、デュポン、チポトレ、イーライリリー、アムジェン、バイ オジェン、フリーポート・マクモラン、テキサス・インスツルメンツ、ユナイテッド・テクノロジーズ