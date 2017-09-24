25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安倍首相会見 0930 ９月製造業ＰＭＩ 1330 月例経済報告関係閣僚会議 1400 経済財政諮問会議 1400 ７月景気動向指数改定値（内閣府） 1435 黒田日銀総裁が講演（大阪市） 1500 国債投資家懇談会（財務省） 1600 経団連会長会見 1645 黒田日銀総裁会見（大阪市） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２５日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Sep 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Aug 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Sep 21:45 ＮＺ：貿易収支 Aug ◇イベント 08:30 英中銀金融行政委員会が声明発表 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 16:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 英国のＥＵ離脱第4回交渉開始（ブリュッセル）