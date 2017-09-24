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25日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月22日 / 05:44 / 1ヶ月前

25日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　安倍首相会見
    
0930　９月製造業ＰＭＩ
1330　月例経済報告関係閣僚会議 
1400　経済財政諮問会議 
1400　７月景気動向指数改定値（内閣府）
1435　黒田日銀総裁が講演（大阪市）
1500　国債投資家懇談会（財務省）
1600　経団連会長会見
1645　黒田日銀総裁会見（大阪市）    　
        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
    
２５日（月）
08:00    独：ＩＦＯ業況指数 Sep             
12:30    米：シカゴ連銀全米活動指数 Aug             
14:30    米：ダラス連銀製造業景況指数 Sep            
21:45    ＮＺ：貿易収支 Aug             
　
◇イベント
08:30  英中銀金融行政委員会が声明発表
12:30　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演
16:40　エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演
22:30　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
英国のＥＵ離脱第4回交渉開始（ブリュッセル）

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