25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、１０月月例経済報告 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 ＊決算：ファナック、日立建機、アドテスト 新規上場 シルバーライフ がマザーズに（公開価格2500円） 新規上場 テンポイノベーション がマザーズに（公開価格3100円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（火） 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Oct 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Oct 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Oct ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 中国共産党党大会最終日 ◇決算予定 ＡＴ＆Ｔ、キャタピラー、ＧＭ、マクドナルド ２５日（水） 00:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 08:30 英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：耐久財受注（商務省） Sep 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Sep ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省５年債入札・インフレ指数連動２年債 17:00 ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 ビザ、ボーイング、アフラック