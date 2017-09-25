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26日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月25日 / 09:11 / 25日前

26日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (最新情報に更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　日銀決定会合議事要旨（７月１９、２０日分）
0850　８月企業向けサービス価格指数（日銀）
1000　政府税制調査会
1015　閣議、閣議後大臣会見
1030　１０年利付国債（１０月債）の発行予定額等
1030　４０年利付国債の入札発行
1245　４０年利付国債の入札結果
1330　経済同友会代表幹事会見
1515　４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
    
    新規上場　壽屋        がジャスダックに（公開価格2000円）
        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
    
２６日（火）
06:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Aug            
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
13:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jul            
14:00    米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Sep            
14:00    米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug             
14:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Sep             
    
◇イベント
13:30　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が「世界見通し」に関する討論会
    米ビジネス経済協会（ＮＡＢＥ）の年次会合　"Prospects for Growth: Reassessing the Fundamental
s"　で
13:30    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ
14:30    ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演「Labor Market Disparities」
16:45　イエレン米ＦＲＢ議長がＮＡＢＥ年次会合の昼食会で講演
16:30　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演
17:00    米財務省２年債入札
トゥスクＥＵ大統領とメイ英首相が会談
    
◇決算予定     
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