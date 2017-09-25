26日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀決定会合議事要旨（７月１９、２０日分） 0850 ８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1000 政府税制調査会 1015 閣議、閣議後大臣会見 1030 １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1030 ４０年利付国債の入札発行 1245 ４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 新規上場 壽屋 がジャスダックに（公開価格2000円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jul 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Sep 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が「世界見通し」に関する討論会 米ビジネス経済協会（ＮＡＢＥ）の年次会合 "Prospects for Growth: Reassessing the Fundamental s" で 13:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 14:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演「Labor Market Disparities」 16:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＮＡＢＥ年次会合の昼食会で講演 16:30 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:00 米財務省２年債入札 トゥスクＥＵ大統領とメイ英首相が会談 ◇決算予定 ナイキ