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26日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月25日 / 05:44 / 6時間前更新

26日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0850　９月企業向けサービス価格指数（日銀）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　２年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２年利付国債の入札結果
1515　２年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    ＊決算：富士通、ＮＴＴドコモ
    
    新規上場　ＳＫＩＹＡＫＩ        がマザーズに（公開価格3400円）
    市場変更　アルトナー        が東証２部に　ジャスダックから
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２６日（木）
23:00    韓国：ＧＤＰ速報値 Q3             
06:00    独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov             
09:00    ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Sep           
11:45    ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct             
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:00    米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep            
    
◇イベント
07:30    スウェーデン：中銀金利発表              
08:00    ノルウェー：中銀金利発表              
11:00    トルコ：中銀金利発表             
11:45    ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct             
12:30    ドラギＥＣＢ総裁記者会見
14:30　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ
17:00    米財務省７年債入札    
    
◇決算予定  
アルファベット、アマゾン・ドット・コム

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