26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ＊決算：富士通、ＮＴＴドコモ 新規上場 ＳＫＩＹＡＫＩ がマザーズに（公開価格3400円） 市場変更 アルトナー が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（木） 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q3 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct 12:30 ドラギＥＣＢ総裁記者会見 14:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 アルファベット、アマゾン・ドット・コム