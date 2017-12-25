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26日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
December 25, 2017 / 6:12 AM / in 17 hours

26日の国内・海外経済指標と行事予定

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 (１２月２６日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
    　
0830　１１月全国・１２月東京都区部消費者物価（総務省）
0830　１１月失業率（総務省）
0830　１１月有効求人倍率（厚生労働省）
0830　１１月家計調査（総務省）
0850　日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０・３１日分）
0850　１１月企業向けサービス価格指数（日銀）
1000　閣議、閣議後会見
1030　２年利付国債の入札発行
1245　２年利付国債の入札結果
1300　黒田日銀総裁講演（経団連会館）
1515　２年利付国債のII非価格競争入札結果
1600　経済同友会代表幹事会見
    ＊決算：Ｊ．フロント　リテイリング （３―１１月期）
    
    新規上場　オプティマスグループ        が東証２部に（公開価格1800円）
    市場変更　エノモト        が東証２部に　ジャスダックから
　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
　
    
２６日（火）
14:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Oct            
15:00    米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Dec            
15:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Dec             
15:30    米：ダラス連銀製造業景況指数 Dec            
    
◇イベント
18:00    米財務省２年債入札
◇休場
英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、香港（以上、ボクシングデー）イ
ンドネシア、南アフリカ

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