26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1400 １２月景気動向指数改定値（内閣府） 1530 経団連会長会見 市場変更 ショーエイコーポレーション が東証２部に ジャスダックから 新規上場 ニッソウ がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（金） 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Jan ◇イベント 15:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米金融政策フォーラムでＦＲＢのバランスシートに関するパネ ル討論に参加 18:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が米金融政策フォーラムのパネル討論（A Review of the O bjectives for Monetary Policy）に参加。 20:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しとそれによる金融政策への影響につい て講演 非公式のＥＵ首脳会議 ２６日（月） 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Jan 15:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Jan 15:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Feb ◇イベント 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 "Promoting Sustained Growth: Policy Tensions and Risks." 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の経済金融委員会で証言 20:00 クオールズ米ＦＲＢ副議長が講演 "A View From the Federal Reserve Board"