27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 １－３月期資金循環統計（日銀） 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 Ｆｒｉｎｇｅ８１ がマザーズに（公開価格2600円） 市場変更 グッドコムアセット が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jun 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 May 12:30 米：耐久財受注（商務省） May 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Jun ◇イベント 05:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（オーストラリア） 17:00 米財務省２年債入札 ドラギＥＣＢ総裁が講演（リスボン） ◇休場 インド、シンガポール、インドネシア、フィリピン ２７日（火） 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Apr 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jun 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jun ◇イベント 08:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シドニー） 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がロンドンで講演（経済見通しと国際貿易について） 17:00 米財務省５年債入札 17:00 イエレンＦＲＢ議長が英国学士院のスターン卿との対話に参加（ロンドン） 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会合で質疑応答に参加 英中銀が金融安定報告書を公表 夏季ダボス会議（２９日まで、中国・大連） ◇休場 インドネシア