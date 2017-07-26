27日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債（８月債）の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：大和証Ｇ、キヤノン、ＮＴＴドコモ、花王、日産自、日立建機、東エレク、富士通 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２７日（木） 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Aug 07:30 タイ：外貨準備 w/e 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jun 11:00 トルコ：中銀金利発表 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：耐久財受注（商務省） Jun 23:00 韓国：鉱工業生産 Jun ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債入札 ロシアのプーチン大統領がフィンランド訪問 ◇決算予定 アマゾン・ドット・コム、スターバックス、ツイッター、百度、ダウ・ケミカル、インテル、マスターカー ド、プロクター・アンド・ギャンブル、ベライゾン、ウエスタンデジタル 独フォルクスワーゲン