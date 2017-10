27日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1530 清田日本取引所グループCEO会見 決算:ニトリホールディングス(3―8月期) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 27日(水) 08:00 ユーロ圏:M3(ECB) Aug 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:30 米:耐久財受注(商務省) Aug 14:00 米:中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Aug ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 13:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が高等教育に関する会合であいさつ 17:00 米財務省5年債・2年変動利付債入札 17:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策についてプレゼンテーション 18:00 ブレイナード米FRB理事が講演 「Labor Market Disparities and the Mission of the Federal Reserve」 20:00 NZ:中銀金利発表 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 トランプ政権と共和党指導部が法人税引き下げ計画公表