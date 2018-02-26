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東京外為市場ニュース
February 26, 2018 / 10:15 PM / 13 hours ago更新

27日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 　　 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

閣議、閣議後会見 10:30 ３０年利付国債（３月債）の発行予定額等 10:30 ２年利付国債の入札発行 12:45 ２年利付国債の入札結果 14:30 鉄連会長会見 15:15 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 　　　　　 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

２月２７日（火） ◇指標 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Jan 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Feb 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb 13:30 米：耐久財受注（商務省） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Feb 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb

◇イベント 15:00　パウエル米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で議会証言 韓国：中銀金利発表

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国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

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