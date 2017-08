28日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 6月全国・7月東京都区部消費者物価(総務省) 0830 6月家計調査(総務省) 0830 6月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 6月失業率(総務省) 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見(19、20日分) 0850 6月商業動態統計(経済産業省) 1530 清田日本取引所グループCEO定例会見 *決算:野村HD、新日鉄住金、日立、シャープ、武田、デンソー、ファナック、コマツ、東電HD、 コニカミノルタ、アステラス、ヤフーほか 東証1部指定 正栄食品工業 東証2部から 市場変更 アグレ都市デザイン が東証2部に ジャスダックから ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7月27日(木) 06:00 独:消費者信頼感指数(GfK) Aug 07:30 タイ:外貨準備 w/e 08:00 ユーロ圏:M3(ECB) Jun 11:00 トルコ:中銀金利発表 12:30 米:シカゴ連銀全米活動指数 Jun 12:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米:耐久財受注(商務省) Jun 23:00 韓国:鉱工業生産 Jun ◇イベント 11:00 トルコ:中銀金利発表 17:00 米財務省7年債入札 ロシアのプーチン大統領がフィンランド訪問 ◇決算予定 アマゾン・ドット・コム、スターバックス、ツイッター、百度、ダウ・ケミカル、インテル、マスターカー ド、プロクター・アンド・ギャンブル、ベライゾン、ウエスタンデジタル 独フォルクスワーゲン 7月28日(金) 01:30 豪:PPI(連邦統計局) Q2 05:30 仏:GDP速報値(INSEE) Q2 06:45 仏:消費支出(INSEE) Jun 08:00 台湾:GDP速報値 Q2 09:00 ユーロ圏:景況感・業況感指数(欧州委員会) Jul 11:30 インド:外貨準備 w/e 12:00 独:消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Jul 12:30 米:GDP速報値(商務省) Q2 12:30 米:雇用コスト指数(労働省) Q2 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul 14:30 ブラジル:基礎的財政収支 Jun ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がQ&Aセッションに参加 ◇決算予定 アメリカン航空、メルク、エクソンモービル、シェブロン