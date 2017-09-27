28日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 臨時国会召集、衆院解散 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 1535 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1540 小池東京都知事会見（日本記者クラブ） 新規上場 ロードスターキャピタル がマザーズに（公開価格1820円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（木） 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Sep 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q2 12:30 米：企業利益改定値（商務省） Q2 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 13:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演（ロンドン） 「Developments in Central Banking」 17:00 米財務省７年債入札