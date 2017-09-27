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28日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月27日 / 05:57 / 23日前

28日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (最新情報に更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    　
　　　臨時国会召集、衆院解散
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　１０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等
1030　２年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２年利付国債の入札結果
1515　２年利付国債の第II非価格競争入札結果
1535　黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ
1540　小池東京都知事会見（日本記者クラブ）
    
    新規上場　ロードスターキャピタル        がマザーズに（公開価格1820円）
        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
            
２８日（木）
06:00    独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct             
09:00    ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Sep             
12:00    独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep            
12:30    米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q2             
12:30    米：企業利益改定値（商務省） Q2            
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
◇イベント
20:00    ＮＺ：中銀金利発表              
13:45    ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演
14:00    フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演（ロンドン）
        「Developments in Central Banking」
17:00    米財務省７年債入札

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