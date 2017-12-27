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28日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
December 27, 2017 / 5:40 AM / 6 hours ago更新

28日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１月２８日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0850　１１月鉱工業生産速報（経産省）
0850　１１月商業動態統計（経産省）
1020　国庫短期証券の発行予定額等（１月５日入札分）
1020　国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札分）
1030　１０年利付国債（１月債）の発行予定額等
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1400　基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀）
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
　
    
２８日（木）  
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Dec                   
   
◇イベント
18:00    米財務省７年債入札

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