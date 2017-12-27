28日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １１月鉱工業生産速報（経産省） 0850 １１月商業動態統計（経産省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月５日入札分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札分） 1030 １０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（木） 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札