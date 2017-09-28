29日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 ８月家計調査（総務省） 0830 ８月全国消費者物価・９月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 ８月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ８月失業率（総務省） 0850 ８月鉱工業生産速報（経産省） 0850 ８月商業動態統計速報（経産省） 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（９月２０、２１日分） 1000 閣議、閣議後会見 1400 ８月の住宅着工・建設受注 1500 日本郵政社長会見 1900 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２９日（金） 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Aug 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Sep 08:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Aug 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q2 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Aug 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 15:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Economic Outlook, Financial Technolog」