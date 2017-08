3日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月3日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 6月日銀短観 1400 6月消費動向調査(内閣府) 1400 6月新車・軽自動車販売 1630 鈴木日証協新会長就任会見 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 3日(月) 01:30 豪:住宅着工許可件数 May 01:45 中国:製造業PMI(財新) Jun 07:50 仏:製造業PMI改定値 Jun 07:55 独:製造業PMI改定値 Jun 08:00 ユーロ圏:製造業PMI改定値 Jun 08:30 英:製造業PMI Jun 09:00 ユーロ圏:失業率(統計局) May 13:45 米:製造業PMI改定値(マークイット) Jun 14:00 米:ISM製造業景気指数(ISM) Jun 14:00 米建設支出(商務省) May 米:自動車販売台数 Jun ◇イベント 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が英中銀主催の会議で講演(ロンドン)