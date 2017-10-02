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3日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月2日 / 05:45 / 19日前

3日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　閣議、閣議後会見
    
0850　９月マネタリーベース（日銀）
0850　９月日銀短観・企業の物価見通し
1030　１０年利付国債の入札発行
1245　１０年利付国債の入札結果
1400　基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
1400　９月消費動向調査（内閣府）
1500　財政資金対民間収支（９月中実績・１０月中見込み、財務省）
1515　１０年利付国債の第II非価格競争入札結果
1530　平野ＧＰＩＦ経営委員長会見

●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
    
２日（月）
07:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep             
07:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Sep             
08:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Sep            
08:30    英：製造業ＰＭＩ Sep             
09:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Aug            
13:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep             
14:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Sep            
14:00    米建設支出（商務省）              Aug             
    
◇イベント
18:00    カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベントの質疑応答に参加
    
◇休場
中国（国慶節、６日まで）、香港（国慶節）、インド（マハトマガンジー生誕祭）
韓国（特別休日）
    
３日（火）
01:30    豪：住宅着工許可件数 Aug            
08:30    英：建設業ＰＭＩ Sep             
09:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Aug            
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
９月の米新車販売
    
◇イベント
03:30    豪中銀理事会（金利発表）              
12:30    パウエルＦＲＢ理事が規制改革について講演
    
◇休場
中国（国慶節）、韓国（建国記念日）、独（統一記念日）

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