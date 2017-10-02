3日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月マネタリーベース（日銀） 0850 ９月日銀短観・企業の物価見通し 1000 閣議、閣議後会見 1030 １０年利付国債の入札発行 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 ９月消費動向調査（内閣府） 1500 財政資金対民間収支（９月中実績・１０月中見込み、財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 平野ＧＰＩＦ経営委員長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日（火） 01:30 豪：住宅着工許可件数 Aug 08:30 英：建設業ＰＭＩ Sep 09:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ９月の米新車販売 ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 12:30 パウエルＦＲＢ理事が規制改革について講演 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（建国記念日）、独（統一記念日）