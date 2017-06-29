30日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月３０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 ５月全国・６月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 ５月家計調査（総務省） 0830 ５月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ５月失業率（総務省） 0850 ５月鉱工業生産（経済産業省） 0950 閣議、閣議後会見 1400 ５月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1400 損保協会新会長会見 1900 ６月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 新規上場 ＳＹＳホールディングス がジャスダックに（公開価格2560円） 新規上場 ツナグ・ソリューションズ がマザーズに（公開価格2130円） 新規上場 ＧａｍｅＷｉｔｈ がマザーズに（公開価格1920円） 新規上場 トリプルワン がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに 東証１部指定 技研製作所 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（金） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jun 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jun 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） May 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） May 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jun 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q1 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q1 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jun 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） May 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jun ◇イベント 米韓首脳会談