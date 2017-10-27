30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 ９月商業動態統計（経産省） 1300 鉄連会長会見 1530 清田日本取引所ＣＥＯ会見 ＊決算：任天堂、野村ＨＤ、神戸鋼 新規上場 パパネッツ がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２７日（金） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Sep 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q3 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Oct ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 マレーシア１８年度予算案発表 ◇決算予定 シェブロン、メルク、エクソン・モービル １０月２９日（日） 英・欧州大陸が冬時間に移行 １０月３０日（月） 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Sep 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Sep 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Sep 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Oct