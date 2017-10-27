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30日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月27日 / 06:58 / 1日前

30日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
      日銀金融政策決定会合（１日目）
    
0850　９月商業動態統計（経産省）
1300　鉄連会長会見
1530　清田日本取引所ＣＥＯ会見
    
    ＊決算：任天堂、野村ＨＤ、神戸鋼
    
    　新規上場　パパネッツ        がＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔに
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１０月２７日（金）
06:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Sep            
12:30    米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q3             
14:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Oct             
    
◇イベント
10:30    ロシア：中銀金利発表              
マレーシア１８年度予算案発表
    
◇決算予定 
シェブロン、メルク、エクソン・モービル
    
１０月２９日（日）
英・欧州大陸が冬時間に移行
    
１０月３０日（月）
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Sep            
09:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Sep             
10:00    ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct             
12:30    米：個人所得・消費支出（商務省） Sep            
13:00    独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct            
14:30    米：ダラス連銀製造業景況指数 Oct

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