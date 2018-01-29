30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 衆院予算委員会 0830 １２月失業率（総務省） 0830 １２月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 １２月家計調査（総務省） 0850 １２月商業動態統計（経済産業省） 1030 １０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1245 ２年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：キヤノン、ヤマトＨＤ、大和証、村田製 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２９日（月） 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Dec 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Dec ◇決算予定 ロッキード・マーチン １月３０日（火） 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Dec 06:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Dec 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q4 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 米連邦公開市場委員会（３１日まで） トランプ米大統領が一般教書演説 ◇決算予定 マクドナルド、ファイザー、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、 ＳＡＰ