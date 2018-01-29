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#東京外為市場ニュース
January 29, 2018 / 5:03 AM / a day ago

30日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    　閣議、閣議後会見
    　衆院予算委員会
    
0830　１２月失業率（総務省）
0830　１２月有効求人倍率（厚生労働省）
0830　１２月家計調査（総務省）
0850　１２月商業動態統計（経済産業省）
1030　１０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等
1030　２年利付国債の入札発行
1245　２年利付国債の入札結果
1330　経済同友会代表幹事会見
1400　基調的なインフレ率を捕捉するための指標
1515　２年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：キヤノン、ヤマトＨＤ、大和証、村田製

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１月２９日（月）
07:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Dec            
13:30    米：個人所得・消費支出（商務省） Dec            
    
◇決算予定
ロッキード・マーチン 
１月３０日（火）
00:30    豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Dec             
06:30    仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4             
07:45    仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec            
09:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Dec             
10:00    ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q4             
10:00    ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan             
13:00    独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov            
15:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan             
　
◇イベント
米連邦公開市場委員会（３１日まで）
トランプ米大統領が一般教書演説
    
◇決算予定    
マクドナルド、ファイザー、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、
ＳＡＰ

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