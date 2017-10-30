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31日の国内・海外経済指標と行事予定
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2017年10月30日 / 05:59 / 11時間前更新

31日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１０月３１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　日銀金融政策決定会合、１０月の「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）
    
0830　９月家計調査（総務省）
0830　９月失業率（総務省）
0830　９月有効求人倍率（厚労省）
0850　９月鉱工業生産速報（経産省）
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1330　経済同友会代表幹事会見
1400　９月住宅着工・建設受注（国交省）
1400　基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
1530　黒田日銀総裁会見
1900　１０月外国為替平衡操作実施状況（財務省）
    
    ＊決算：ソニー、村田製、パナソニック、ヤマトＨＤ、三菱重、第一三共、ＪＡＬ、富士フイルム
    新規上場　Ｃａｓａ        が東証２部に（公開価格2270円）
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１０月３１日（火）
23:00    韓国：鉱工業生産 Sep           
01:00    中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct             
01:00    中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct             
06:30    仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q3             
07:30    タイ：経常収支 Sep             
07:45    仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep            
08:00    台湾：ＧＤＰ速報値 Q3             
10:00    ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q3             
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Oct             
10:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Sep            
12:30    米：雇用コスト指数（労働省） Q3             
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
13:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug            
13:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Oct             
14:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct             
    
◇イベント
米連邦公開市場委員会（１１月１日まで）
    
◇決算予定 
ファイザー 
       
◇休場
ドイツ

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