31日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月３１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合、１０月の「経済・物価情勢の展望」（展望リポート） 0830 ９月家計調査（総務省） 0830 ９月失業率（総務省） 0830 ９月有効求人倍率（厚労省） 0850 ９月鉱工業生産速報（経産省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 ９月住宅着工・建設受注（国交省） 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1530 黒田日銀総裁会見 1900 １０月外国為替平衡操作実施状況（財務省） ＊決算：ソニー、村田製、パナソニック、ヤマトＨＤ、三菱重、第一三共、ＪＡＬ、富士フイルム 新規上場 Ｃａｓａ が東証２部に（公開価格2270円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月３１日（火） 23:00 韓国：鉱工業生産 Sep 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct 06:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q3 07:30 タイ：経常収支 Sep 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 08:00 台湾：ＧＤＰ速報値 Q3 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Sep 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q3 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Oct 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１１月１日まで） ◇決算予定 ファイザー ◇休場 ドイツ