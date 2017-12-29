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4日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
December 29, 2017 / 5:48 AM / in 2 days

4日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
      大発会
    　安倍首相が伊勢神宮参拝、記者会見
    
1020　国庫短期証券の発行予定額等
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
　
３１日（日）
01:00    中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec             
01:00    中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec              
    
１月１日（月）
トーマス・バーキン氏が米リッチモンド地区連銀総裁に就任
ブルガリアがＥＵ議長国に就任
    
２日（火）
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Dec             
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Dec             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Dec             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Dec            
09:30    英：製造業ＰＭＩ Dec             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec             
    
３日（水）
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Dec            
09:30    英：建設業ＰＭＩ Dec             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
15:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec            
15:00    米建設支出（商務省）              Nov             
米：自動車販売台数 Dec            
    
◇イベント
19:00    １２月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
欧州で「金融商品市場指令（ＭｉＦＩＤ）ＩＩ」施行
４日（木）
01:45    中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Dec             
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
09:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Nov             
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Dec             
12:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec             
13:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec            
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec             
    
◇イベント
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
18:30    ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション

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