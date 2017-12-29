4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大発会 安倍首相が伊勢神宮参拝、記者会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３１日（日） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec １月１日（月） トーマス・バーキン氏が米リッチモンド地区連銀総裁に就任 ブルガリアがＥＵ議長国に就任 ２日（火） 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Dec 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Dec 09:30 英：製造業ＰＭＩ Dec 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec ３日（水） 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Dec 09:30 英：建設業ＰＭＩ Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec 15:00 米建設支出（商務省） Nov 米：自動車販売台数 Dec ◇イベント 19:00 １２月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 欧州で「金融商品市場指令（ＭｉＦＩＤ）ＩＩ」施行 ４日（木） 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Dec 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Dec 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Nov 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Dec 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション