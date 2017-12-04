5日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日商会頭会見 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（火） ◇指標 00:30 豪：経常収支（連邦統計局） Q3 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Oct 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Nov 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Nov 09:30 南ア：ＧＤＰ Q3 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Oct 13:30 米：貿易収支（商務省） Oct 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ◇イベント 03:30 豪中銀理事会 15:00 米上院銀行委、パウエル次期ＦＲＢ議長の指名承認の是非採決 ＥＵ財務相理事会