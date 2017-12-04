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5日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月4日 / 05:32 / 15時間後更新

5日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (最新情報に更新しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係

0830   閣議、閣議後会見   
1030　１０年利付国債の入札発行（財務省）
1030　５年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省）
1245　１０年利付国債の入札結果（財務省）
1330　日商会頭会見
1515　１０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）     
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
    
５日（火）
      
◇指標
00:30    豪：経常収支（連邦統計局） Q3             
00:30    豪：小売売上高（連邦統計局） Oct            
01:45    中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Nov             
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Nov             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Nov             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Nov             
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Nov             
09:30    南ア：ＧＤＰ Q3            
10:00    ユーロ圏：小売売上高（統計局） Oct            
13:30    米：貿易収支（商務省） Oct             
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov             
15:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov             
 
◇イベント
03:30　豪中銀理事会 
15:00　米上院銀行委、パウエル次期ＦＲＢ議長の指名承認の是非採決
ＥＵ財務相理事会

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
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