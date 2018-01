5日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 12月マネタリーベース(日銀) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1030 40年利付国債(1月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 経済3団体賀詞交歓会 1500 財政資金対民間収支(29年12月中実績・30年1月中見込) 1530 税収実績(11月末) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 1月4日(木) 08:50 仏:総合PMI改定値 Dec 08:50 仏:サービス部門PMI改定値 Dec 08:55 独:総合PMI改定値 Dec 08:55 独:サービス部門PMI改定値 Dec 09:00 ユーロ圏:サービス部門PMI改定値 Dec 09:00 ユーロ圏:総合PMI改定値 Dec 09:30 英:住宅ローン承認件数(中銀) Nov 09:30 英:サービス部門PMI Dec 12:30 米:企業人員削減数(チャレンジャー社) Dec 13:15 米:全米雇用報告(ADP) Dec 13:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:45 米:サービス部門PMI改定値(マークイット) Dec 14:45 米:製造業PMI改定値(マークイット) Dec ◇イベント 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 18:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション 1月5日(金) 00:30 豪:貿易収支(連邦統計局) Nov 07:00 独:小売売上高(連邦統計庁) Nov 10:00 ユーロ圏:消費者物価指数速報値(統計局) Dec 10:00 ユーロ圏:生産者物価指数(統計局) Nov 13:30 米:雇用統計(労働省) Dec 13:30 米:貿易収支(商務省) Nov 15:00 米:製造業新規受注(商務省) Nov 15:00 米:耐久財受注改定値(商務省) Nov 15:00 米:ISM非製造業景気指数(ISM) Dec ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability"