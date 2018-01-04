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5日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 4, 2018 / 5:58 AM / 2 days ago

5日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　閣議、閣議後会見
    
0850　１２月マネタリーベース（日銀）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　流動性供給入札
1030　４０年利付国債（１月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　流動性供給入札結果
1400　経済３団体賀詞交歓会
1500　財政資金対民間収支（２９年１２月中実績・３０年１月中見込）
1530　税収実績（１１月末）
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１月４日（木）
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Dec             
09:30    英：住宅ローン承認件数（中銀） Nov             
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Dec             
12:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec             
13:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec             
    
◇イベント
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
18:30    ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション
    
１月５日（金）
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Nov             
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Nov            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Dec             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Nov            
13:30    米：雇用統計（労働省） Dec             
13:30    米：貿易収支（商務省） Nov             
15:00    米：製造業新規受注（商務省） Nov             
15:00    米：耐久財受注改定値（商務省） Nov            
15:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec             
◇イベント
15:15　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
17:30　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加
    "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability"

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