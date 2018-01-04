5日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1030 ４０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1100 閣議、閣議後会見 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 経済３団体賀詞交歓会 1500 財政資金対民間収支（２９年１２月中実績・３０年１月中見込） 1530 税収実績（１１月末） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月５日（金） 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Nov 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Nov 13:30 米：雇用統計（労働省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Nov 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Nov 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability"