5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 衆議院予算委員会 決算：パナソニック、スズキ、三菱自、三菱商 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２日（金） 09:30 英：建設業ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Dec 13:30 米：雇用統計（労働省） Jan 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Dec 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Dec ◇イベント 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａに参加 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ティラーソン米国務長官が中南米歴訪（７日まで） ◇決算予定 メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ ２月３日（土） イエレン米ＦＲＢ議長任期終了 ２月４日（日） パウエル米ＦＲＢ理事が新議長就任 ２月５日（月） 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jan 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jan 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Dec 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan ◇休場 メキシコ