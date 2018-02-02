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#東京外為市場ニュース
February 2, 2018 / 6:10 AM / a day ago

5日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　衆議院予算委員会
    
    決算：パナソニック、スズキ、三菱自、三菱商
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２月２日（金）
09:30    英：建設業ＰＭＩ Jan             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Dec            
13:30    米：雇用統計（労働省） Jan             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan             
15:00    米：製造業新規受注（商務省） Dec             
15:00    米：耐久財受注改定値（商務省） Dec            
◇イベント
18:30　カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａに参加
20:30　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
ティラーソン米国務長官が中南米歴訪（７日まで）
            
◇決算予定    
メルク、エクソンモービル、シェブロン、ドイツ銀行、アストラゼネカ
    
            
２月３日（土）
イエレン米ＦＲＢ議長任期終了
２月４日（日）
パウエル米ＦＲＢ理事が新議長就任
    
２月５日（月）
01:45    中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jan             
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Jan             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Jan             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jan             
09:30    ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb             
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Jan             
10:00    ユーロ圏：小売売上高（統計局） Dec            
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan             
15:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan             
◇休場
メキシコ

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