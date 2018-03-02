5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1415 日銀副総裁候補の所信聴取（衆院） 1530 資生堂社長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２日（金） ◇指標 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jan 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jan 09:00 イタリア：ＧＤＰ改定値 Q4 09:30 英：建設業ＰＭＩ Feb 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jan 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q4 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb ◇イベント カーニー英中銀総裁が講演 ◇休場 インド ３月３日（土） 中国全国政治協商会議開幕 ３月４日（日） イタリア総選挙 ３月５日（月） ◇指標 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Feb 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Feb 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Mar 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Feb 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Jan 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb ◇イベント 中国全人代が開幕 李首相が政府活動報告で今年の経済運営目標を公表 クオールズ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が国際銀行協会の年次会合で講演