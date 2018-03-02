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東京外為市場ニュース
March 2, 2018 / 6:11 AM / 2 days ago

5日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係

1415  日銀副総裁候補の所信聴取（衆院） 
1530　資生堂社長会見
    

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

３月２日（金）
◇指標
07:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Jan            
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Jan                
09:00    イタリア：ＧＤＰ改定値 Q4            
09:30    英：建設業ＰＭＩ Feb             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jan            
13:30    カナダ：ＧＤＰ Q4             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb             

◇イベント
カーニー英中銀総裁が講演    
◇休場
インド

３月３日（土）
中国全国政治協商会議開幕

３月４日（日）
イタリア総選挙    

３月５日（月）
◇指標
01:45    中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Feb             
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Feb             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Feb             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Feb             
09:30    ユーロ圏：投資家センチメント指数 Mar             
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Feb             
10:00    ユーロ圏：小売売上高（統計局） Jan            
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb             
15:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb             

◇イベント
中国全人代が開幕
李首相が政府活動報告で今年の経済運営目標を公表
クオールズ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が国際銀行協会の年次会合で講演

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