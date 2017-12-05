6日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 政井日銀審議委員講演（神戸市） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 セブン＆アイ・ホールディングス 「千代田二番町店」オープン説明会（世耕経産相らが出席） 1430 政井日銀審議委員会見（神戸市） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（水） ◇指標 00:30 豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q3 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Oct 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Nov 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3 ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 15:00 カナダ中銀金利発表 ブラジル：中銀金利発表 欧州委員会がユーロ改革で新提案