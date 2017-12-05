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6日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月5日 / 05:40 / 1日後更新

6日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (最新情報に更新しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係

1020　国庫短期証券の入札発行（財務省）
1030　政井日銀審議委員講演（神戸市）
1235　国庫短期証券の入札結果（財務省）
1400　セブン＆アイ・ホールディングス　「千代田二番町店」オープン説明会（世耕経産相らが出席）
1430　政井日銀審議委員会見（神戸市）    

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
        
６日（水）
◇指標
00:30    豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q3             
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Oct            
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Nov            
13:30    米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3             
    
◇イベント
09:00    インド：中銀金利発表              
15:00    カナダ中銀金利発表
ブラジル：中銀金利発表              
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