6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日米首脳会談 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分） 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋市） 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋市） 決算：ＳＵＢＡＲＵ、三菱商事、住友商事、ソフトバンク、いすゞ、三菱地所 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２日（木） 08:00 ポーランド：製造業ＰＭＩ Oct 08:00 ハンガリー：製造業ＰＭＩ Oct 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 豪：住宅着工許可件数 Sep 09:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Sep 09:30 英：建設業ＰＭＩ Oct 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 12:30 米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Oct ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Oct ・インフレ報告公表 12:30 パウエルＦＲＢ理事が代替参考金利委員会（ＡＲＲＣ）であいさつ 16:20 ダドリーＮＹ連銀総裁がＡＲＲＣであいさつ 22:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 ◇決算予定 アップル、スターバックス ◇休場 ブラジル（万聖節） １１月３日（金） 23:00 韓国：経常収支 Sep 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Sep 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Oct 04:00 マレーシア：貿易収支 Sep 07:00 ロシア：サービス部門ＰＭＩ Oct 07:00 トルコ：ＣＰＩ Oct 07:30 タイ：外貨準備 w/e 09:30 香港：ＰＭＩ 51.2 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Oct 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:30 米：雇用統計（労働省） Oct 12:30 米：貿易収支（商務省） Sep 12:30 カナダ：雇用統計 Oct 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:00 インド：サービスＰＭＩ 50.7 14:00 米：製造業新規受注（商務省） Sep 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Sep 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 16:15 南ア：ＰＭＩ 48.5 ◇イベント 16:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで） 「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）Ｘ（テン）」発売 １１月５日（日） 米国が冬時間に移行 トランプ米大統領が来日（７日まで） １１月６日（月） 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q3 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Sep 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Nov 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep 14:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Oct 14:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Oct ◇イベント 17:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演 トランプ米大統領が安倍首相と会談 ユーロ圏財務相会合