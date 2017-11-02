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6日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月2日 / 05:50 / 1日前

6日の国内・海外経済指標と行事予定

3 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　日米首脳会談
    
0850　日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分）
1000　黒田日銀総裁講演（名古屋市）
1345　黒田日銀総裁会見（名古屋市）
    
    決算：ＳＵＢＡＲＵ、三菱商事、住友商事、ソフトバンク、いすゞ、三菱地所
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１１月２日（木）
08:00    ポーランド：製造業ＰＭＩ Oct            
08:00    ハンガリー：製造業ＰＭＩ Oct            
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct            
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct            
09:30    豪：住宅着工許可件数 Sep            
09:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Sep             
09:30    英：建設業ＰＭＩ Oct             
11:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct             
12:30    米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3             
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:00    シンガポール：製造業ＰＭＩ Oct            
    
◇イベント
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct             
12:00    英金融政策委員会の議事要旨 Oct             ・インフレ報告公表
12:30    パウエルＦＲＢ理事が代替参考金利委員会（ＡＲＲＣ）であいさつ      
16:20    ダドリーＮＹ連銀総裁がＡＲＲＣであいさつ
22:15    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加
    
◇決算予定   
アップル、スターバックス
    
◇休場
ブラジル（万聖節）
    
１１月３日（金）
23:00    韓国：経常収支 Sep             
00:30    豪：小売売上高（連邦統計局） Sep            
01:45    中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Oct             
04:00    マレーシア：貿易収支 Sep            
07:00    ロシア：サービス部門ＰＭＩ Oct             
07:00    トルコ：ＣＰＩ Oct            
07:30    タイ：外貨準備 w/e            
09:30    香港：ＰＭＩ 51.2            
09:30    英：サービス部門ＰＭＩ Oct             
11:30    インド：外貨準備 w/e            
12:30    米：雇用統計（労働省） Oct             
12:30    米：貿易収支（商務省） Sep             
12:30    カナダ：雇用統計 Oct             
13:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct             
13:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct             
14:00    インド：サービスＰＭＩ 50.7             
14:00    米：製造業新規受注（商務省） Sep             
14:00    米：耐久財受注改定値（商務省） Sep            
14:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct             
16:15    南ア：ＰＭＩ 48.5             
    
◇イベント
16:15    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加
トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで）
「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）Ｘ（テン）」発売
１１月５日（日）
米国が冬時間に移行
トランプ米大統領が来日（７日まで）
    
１１月６日（月）
04:00    インドネシア：ＧＤＰ Q3            
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Sep            
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
09:30    ユーロ圏：投資家センチメント指数 Nov             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep            
14:00    ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Oct             
14:00    ブラジル：総合ＰＭＩ Oct             
    
◇イベント
17:00　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演
トランプ米大統領が安倍首相と会談
ユーロ圏財務相会合

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