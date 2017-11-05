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6日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月5日 / 22:00 / 7時間後更新

6日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　日米首脳会談
    
0850　日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分）
1000　黒田日銀総裁講演（名古屋市）
1345　黒田日銀総裁会見（名古屋市）
    
    決算：ＳＵＢＡＲＵ、三菱商事、住友商事、ソフトバンク、いすゞ、三菱地所
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１１月６日（月）
04:00    インドネシア：ＧＤＰ Q3            
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Sep            
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
09:30    ユーロ圏：投資家センチメント指数 Nov             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep            
14:00    ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Oct             
14:00    ブラジル：総合ＰＭＩ Oct             
    
◇イベント
17:00　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演
トランプ米大統領が安倍首相と会談
ユーロ圏財務相会合

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