6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日米首脳会談 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分） 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋市） 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋市） 決算：ＳＵＢＡＲＵ、三菱商事、住友商事、ソフトバンク、いすゞ、三菱地所 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月６日（月） 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q3 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Sep 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Nov 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep 14:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Oct 14:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Oct ◇イベント 17:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演 トランプ米大統領が安倍首相と会談 ユーロ圏財務相会合