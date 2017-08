6月末私募投信残高は前月比1.2％増の76.8兆円

単位:億円、% 総合計(私募) 2017年6月 2017年5月 対前月増減 a 設定 22,663 20,576 2,087 10.1 b 解約 13,647 10,885 2,761 25.4 解約率 1.8 1.4 - - c 償還 1,628 33,549 △ 31,921 △ 95.1 解約・償還 15,275 44,434 △ 29,160 △ 65.6 d 差引 7,388 △ 23,858 31,246 - e 運用等増減 1,494 4,212 △ 2,717 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 8,882 △ 19,647 28,529 - 純資産総額 768,726 759,844 8,882 1.2 ファンド数 5,138 5,083 55 - 株式投信(私募 ) a 設定 21,801 19,700 2,101 10.7 b 解約 12,397 10,438 1,959 18.8 解約率 1.7 1.4 - - c 償還 1,628 33,422 △ 31,794 △ 95.1 解約・償還 14,026 43,860 △ 29,835 △ 68.0 d 差引 7,776 △ 24,160 31,936 - e 運用等増減 1,555 4,041 △ 2,487 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 9,330 △ 20,119 29,449 - 純資産総額 726,633 717,303 9,330 1.3 ファンド数 4,373 4,332 41 - 公社債投信(私 募) a 設定 862 876 △ 14 △ 1.6 b 解約 1,249 447 802 179.6 解約率 2.9 1.1 - - c 償還 0 127 △ 127 △ 100. 0 解約・償還 1,249 574 675 117.7 d 差引 △ 388 302 △ 689 - e 運用等増減 △ 60 170 △ 231 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 △ 448 472 △ 920 - 純資産総額 42,093 42,541 △ 448 △ 1.1 ファンド数 765 751 14 -