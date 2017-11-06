7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 ９月毎月勤労統計（厚生労働省） 0935 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：トヨタ自、三菱自、三越伊勢丹ＨＤ、ニコン、味の素 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月７日（火） 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Sep 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Sep 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Sep 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Sep ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 09:00 ドラギＥＣＢ総裁が銀行監督フォーラムで講演 18:00 米財務省３年債入札 18:15 クオールズＦＲＢ副議長が金融規制に関する討論会に出席 20:00 イエレン米ＦＲＢ議長が式典であいさつ トランプ米大統領が韓国の文在寅大統領と会談 ＥＵ財務相理事会