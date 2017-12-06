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7日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月6日 / 05:13 / 14時間後更新

7日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (最新情報に更新しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係

0800　１２月ロイター短観
0850  外貨準備等の状況（11月末）（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
1020　国庫短期証券の入札発行（財務省）
1020　国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
1030　２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省）
1030　３０年利付国債の入札発行（財務省）
1135　シャープ社長が東証で会見    
1235　国庫短期証券の入札結果（財務省）
1245　３０年利付国債の入札結果（財務省）
1400　１０月景気動向指数速報（内閣府）
1515　３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
    
７日（木）
    
◇指標
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Oct             
07:00    独：鉱工業生産（経済技術省） Oct           
07:45    仏：貿易収支（税関） Oct             
08:30    香港：外貨準備 Nov            
10:00    ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q3            
12:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Nov             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
20:00    米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Oct             
中国：外貨準備（中国人民銀行） Nov            
◇イベント
13:30    ニューヨーク連銀がダドリー総裁の講演原稿公表
15:00　ドラギＥＣＢ総裁がバーゼル銀行規制巡り記者会見
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
17:00　米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）

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