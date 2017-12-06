7日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 １２月ロイター短観 0850 外貨準備等の状況（11月末）（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1135 シャープ社長が東証で会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 １０月景気動向指数速報（内閣府） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（木） ◇指標 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Oct 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Oct 07:45 仏：貿易収支（税関） Oct 08:30 香港：外貨準備 Nov 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q3 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Oct 中国：外貨準備（中国人民銀行） Nov ◇イベント 13:30 ニューヨーク連銀がダドリー総裁の講演原稿公表 15:00 ドラギＥＣＢ総裁がバーゼル銀行規制巡り記者会見 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）