7月末私募投信残高は前月比1.4％増の77.9兆円

[東京 14日 ロイター] - 単位:億円、%、本 総合計(私募) 2017年7月 2017年6月 対前月増減 a 設定 18,844 22,663 △ 3,818 △ 16.8 b 解約 9,004 13,647 △ 4,643 △ 34.0 解約率 1.2 1.8 - - c 償還 927 1,628 △ 701 △ 43.0 解約・償還 9,931 15,275 △ 5,343 △ 35.0 d 差引 8,913 7,388 1,525 - e 運用等増減 1,942 1,494 448 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 10,855 8,882 1,972 - 純資産総額 779,581 768,726 10,855 1.4 ファンド数 5,163 5,138 25 - 株式投信(私募) a 設定 17,992 21,801 △ 3,809 △ 17.5 b 解約 8,516 12,397 △ 3,881 △ 31.3 解約率 1.2 1.7 - - c 償還 826 1,628 △ 802 △ 49.2 解約・償還 9,343 14,026 △ 4,683 △ 33.4 d 差引 8,649 7,776 873 - e 運用等増減 2,099 1,555 545 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 10,748 9,330 1,418 - 純資産総額 737,381 726,633 10,748 1.5 ファンド数 4,388 4,373 15 - 公社債投信(私募 ) a 設定 853 862 △ 9 △ 1.0 b 解約 488 1,249 △ 761 △ 61.0 解約率 1.2 2.9 - - c 償還 101 0 101 177,473 .3 解約・償還 589 1,249 △ 660 △ 52.9 d 差引 264 △ 388 651 - e 運用等増減 △ 158 △ 60 △ 97 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 106 △ 448 554 - 純資産総額 42,200 42,093 106 0.3 ファンド数 775 765 10 -