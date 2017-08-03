7月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ３日 ロイター］ - ７月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合 算） 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出入額（億 ） 円） ブラジル株ファンド 1373.75 8.5 7.33 ロシア・東欧株ファンド 626.16 -1.0 -23.01 インド株ファンド 10295.11 11.5 782.74 中国株ファンド 2099.91 4.1 24.66 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1131.17 2.7 -17.75 合計 15526.1 9.0 773.97 ７月末定期分配型ファンド 純資産残高（兆円 前月比（％） 資金純流出入額（億 ） 円） 36.03 -0.5 -910.49 ７月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（兆円 前月比（％） 資金純流出入額（億 ） 円） 11.44 -1.4 -402.62 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指 数）