8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １─３月期ＧＤＰ改定値（内閣府） 0850 ４月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中：指定報告機関ベース） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ５月貸出・預金動向（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1400 ５月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など ８日（木） 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Apr 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Apr 06:45 仏：貿易収支（税関） Apr 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 16:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 14:00 コミー前ＦＢＩ長官が上院情報委で証言 英総選挙