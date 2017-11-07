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8日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月7日 / 06:15 / 18時間後更新

8日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１１月８日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１０月末外貨準備高（財務省）
0930　ＩＭＦアジア太平洋地域事業所２０周年記念コンファレンス
    　　　ラガルドＩＭＦ専務理事、浅川財務官が講演
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　布野日銀審議委員講演（宮崎市）
1235　国庫短期証券の入札結果
1400　布野日銀審議委員会見（宮崎市） 
1400　消費活動指数（日銀）
1400　９月景気動向指数速報（内閣府）
1530　経団連会長会見 
    
    決算：日産自、Ｊディスプレイ

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
        
                
１１月８日（水）
07:45    仏：貿易収支（税関） Sep             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
中国：貿易統計 Oct            
◇イベント
07:05    タイ：中銀金利発表              
18:00    米財務省１０年債入札
18:35　カーニー英中銀総裁が講演
20:00    ＮＺ：中銀金利発表              （現地時間９日）
トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談（北京）

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