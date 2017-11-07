8日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月末外貨準備高（財務省） 0930 ＩＭＦアジア太平洋地域事業所２０周年記念コンファレンス ラガルドＩＭＦ専務理事、浅川財務官が講演 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 布野日銀審議委員講演（宮崎市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 布野日銀審議委員会見（宮崎市） 1400 消費活動指数（日銀） 1400 ９月景気動向指数速報（内閣府） 1530 経団連会長会見 決算：日産自、Ｊディスプレイ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月８日（水） 07:45 仏：貿易収支（税関） Sep 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 中国：貿易統計 Oct ◇イベント 07:05 タイ：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札 18:35 カーニー英中銀総裁が講演 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談（北京）